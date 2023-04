Ziekenboeg Intermarché-Circus-Wanty loopt langzaam leeg

Het klassieke voorjaar van Intermarché-Circus-Wanty werd gekenmerkt door de nodige valpartijen en blessures van belangrijke kopstukken, waardoor de ploeg op sportief vlak niet echt kon uitblinken. Er is echter ook goed nieuws: de ziekenboeg loopt nu langzaam leeg.

De ploeg kende behoorlijk veel pech in het voorjaar. Zo kwamen Biniam Girmay en Taco van der Hoorn hard ten val in de Ronde van Vlaanderen, met hersenschuddingen tot gevolg. “Biniam werd twee weken lang nauwlettend gevolgd in België om zijn wonden te verzorgen en de toestand van zijn hersenschudding te evalueren”, laat de ploeg nu weten in een medische update.

“Na een laatste neurologische test in het ziekenhuis van Ukkel afgelopen vrijdag, kreeg hij van ons groen licht om naar huis terug te keren en verder te revalideren in Eritrea. Maandag reed hij voor het eerst 15 minuten op de rollers om stap voor stap aan zijn comeback in de sport te beginnen.” Ook Adrien Petit en Aimé De Gendt zijn inmiddels weer in training.

En er is ook goed nieuws omtrent Van der Hoorn. “Taco is al wat verder in de geleidelijke trainingsopbouw. Hij kan de trainingsintensiteit langzaam verhogen zolang we de gevolgen van een hersenschudding op de lange termijn kunnen vermijden. Of een deelname aan de Giro d’Italia een reëel scenario is, zullen we de komende weken leren”, schetst Ortwin Schäfer, de teamarts van Intermarché-Circus-Wanty.

Rustperiode

En er waren niet alleen blessures voor Girmay en Van der Hoorn. “Naast onze blessures kampte de ploeg met een ziektegolf waardoor onze renners tijdens de klassiekers de voorbije maand een beroep deden op de reserves’, aldus Schäfer. “De meeste van onze renners zijn inmiddels hersteld, behalve Rune Herregodts en Baptiste Planckaert die nog niet helemaal gezond zijn. De komende weken hebben we een rustperiode ingepland voor deze groep renners.”