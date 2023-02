Intermarché-Circus-Wanty met Teunissen, Page en beloftevolle Belgen in de Omloop

Intermarché-Circus-Wanty heeft de selectie bekendgemaakt voor de Omloop Het Nieuwsblad. Mike Teunissen krijgt zaterdag, bij afwezigheid van Biniam Girmay, een uitgelezen kans om zelf een goed resultaat neer te zetten. Het Belgische WorldTeam brengt ook nog enkele andere outsiders aan het vertrek.

Zo staat bijvoorbeeld Hugo Page aan de start. De snelle Fransman koerste dit jaar nog niet in Europa, maar liet in Australië al de nodige ereplaatsen noteren. Vooral zijn tweede plaats in de Cadel Evans Great Ocean Road Race is veelbelovend. Rune Herregodts was dit seizoen ook al eens runner-up, in de Figueira Champions Classic. Daarna toonde de 24-jarige Belg, die afgelopen winter overkwam van Sport Vlaanderen-Baloise, zich ook in de Volta ao Algarve. Hij sprintte op dag twee naar een zesde plaats op de Alto da Foía en werd tiende in de slottijdrit.

Een andere nieuwkomer, Laurenz Rex, was dan weer goed opdreef in de Ruta del Sol. Vooral in de door Tim Wellens gewonnen derde etappe maakte de hardrijder indruk. De selectie van Intermarché-Circus-Wanty bestaat verder uit Arne Marit, Baptiste Planckaert en Sven Erik Bystrøm, die zevende werd in de voorbije Santos Tour Down Under. Girmay zit momenteel in Eritrea, waar hij zich voorbereidt op onder meer Tirreno-Adriatico en Milaan-San Remo.