Intermarché-Circus-Wanty met Girmay, Costa en Teunissen in Ronde van Valencia

Intermarché-Wanty-Circus, dat dit seizoen uit de startblokken is geschoten, trekt met meerdere interessante pionnen naar de Ronde van Valencia. Biniam Girmay, Mike Teunissen en Madis Mihkels vormen een gevaarlijk drietand voor de sprints, Rui Costa is misschien wel de aangewezen man om een goed klassement te rijden.

Het gaat voorlopig crescendo bij Intermarche-Wanty-Circus. In januari, de eerste maand van het nieuwe seizoen, wist de ploeg al drie keer te winnen. Rui Costa opende de zegeteller met winst in de Trofeo Calvià, Kobe Goossens volgde met nog twee overwinningen in de Challenge Mallorca. Verder waren er nog de nodige ereplaatsen van Hugo Page, Sven Erik Bystrøm en Biniam Girmay. De ploeg staat voorlopig dan ook eerste in de UCI World Ranking, een primeur.

De Belgische formatie hoopt de goede lijn door te trekken in de maand februari. In de Ronde van Valencia mikt de ploeg op sprintsucces met goudhaantje Biniam Girmay, met Mike Teunissen en de jonge Est Madis Mihkels in steun. Mocht Girmay een keer niet in staat zijn om te sprinten, heeft de ploeg met Teunissen en Mihkels twee adequate sprintvervangers in huis.

Rui Costa

Voor het algemeen klassement kijkt de ploeg waarschijnlijk naar Rui Costa. De oud-wereldkampioen is in vorm, dat liet hij zien in de Challenge Mallorca, en was in het verleden al zeer succesvol in het kortere rondewerk. Met Laurens Huys, Loïc Vliegen en Georg Zimmermann staan er nog drie sterke renners aan de start, die op een goede dag kunnen meedoen voor ritwinst.

De Ronde van Valencia begint met een 145 kilometer lange rit van Orihuela naar Altea. De belangrijkste ritten voor de klassementsmannen volgen op donderdag en zaterdag, als de streep beide keren boven op een helling is getrokken. Ook de andere ritten kennen echter een verraderlijk parcours.