Primeur voor Intermarché: team topt na goede seizoensstart UCI World Ranking

Intermarché-Circus-Wanty staat eerste in de UCI World Ranking. Het is voor de eerste keer in de geschiedenis dat het team leidt in dit ploegenklassement, waarvan de Internationale Wielerunie elke week een nieuwe tussenstand publiceert. De Belgische formatie houdt UAE Emirates en Jayco AlUla voorlopig achter zich.

In januari, de eerste maand van het nieuwe seizoen, wist Intermarché-Circus-Wanty drie keer te winnen. Rui Costa opende de zegeteller met winst in de Trofeo Calvià, Kobe Goossens volgde met nog twee overwinningen in de Challenge Mallorca. Ook was er nog een tweede plaats voor Hugo Page in de Cadel Road Race en een zevende plek van Sven Erik Bystrøm in het eindklassement van de Tour Down Under. Biniam Girmay behaalde ook al twee podiumplaatsen.

In totaal pakten de tien bestscorende renners van Intermarché 1330 punten. UAE Emirates heeft er 1151, Jayco AlUla 979. In 2022 sloot (toen nog) Intermarché-Wanty-Gobert het seizoen af als nummer vijf van de UCI-ranking.

‘Mijlpaal’

“Deze 31 januari 2023 is een bijzondere dag voor ons project!”, zegt CEO Jean-François Bourlart in een persbericht. “Voor het eerst in onze geschiedenis staan we aan de leiding van de UCI World Ranking, een buitengewone prestatie die we nooit mogelijk hadden geacht. Ik denk aan alle personen die sinds de oprichting van de amateurclub VC Ath in 1974 gewerkt hebben om deze opmerkelijke mijlpaal te bereiken.”

“Het is een beloning voor het team van 105 renners en stafleden die hier tegenwoordig dag en nacht inspanningen voor leveren. We zijn ongelofelijk trots op deze prestatie, ook al is onze positie wellicht maar van bepaalde duur. We blijven nederig en hard aan de toekomst van ons project timmeren, terwijl we met volle teugen van dit historisch moment genieten.”

Trotse Aike Visbeek

Aike Visbeek, Performance Manager bij Intermarché-Circus-Wanty, is erg trots op de eerste plaats in de World Ranking. “En op wat onze renners in de januarimaand in wedstrijd laten zien hebben. Het teamwork is van hoog niveau en onze jonge generatie renners heeft met Hugo Page en Julius Johansen in Australië al mooie dingen laten zien. Onze wedstrijden op Mallorca zagen de verdere ontwikkeling van Kobe Goossens in combinatie met een goede integratie van onze nieuwe aanwinsten Rui Costa, Lilian Calmejane en Mike Teunissen.”

“Deze seizoensstart toont aan dat we de focus op de juiste Performance zaken gelegd hebben, wat een mooi compliment voor het Performance Team en voor het harde werken van de renners is.(…) We zullen even van de voordelen van deze mijlpaal kunnen genieten om richting onze volgende doelen te bouwen. Maar het niveau in de komende wedstrijden zal crescendo omhoog lopen en dus meer van ons vergen.”