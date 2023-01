Portugese klimmer Amaro Antunes (32) stopt met wielrennen

Amaro Antunes zal dit jaar toch niet te zien zijn in het wielerpeloton. De 32-jarige Portugese klimmer tekende in oktober 2022 nog een contract bij ABTF Betão-Feirense, maar zet nu een punt achter zijn carrière.

Antunes kennen we vooral van zijn periode bij W52-FC Porto, de veelbesproken Portugese continentale formatie. Vorige week werd nog bekend dat tien oud-wielrenners van W52-FC Porto voor de Portugese rechter moeten verschijnen. Zij worden door het Openbaar Ministerie beschuldigd van het handelen in verboden stoffen en methodes om die te gebruiken. Ook twee ploegleiders zijn aangeklaagd.

In totaal staan 26 mensen terecht in het kader van operatie Prova Limpa (letterlijk vertaald: schoon bewijs), maar de naam van Antunes komt niet voor in de stukken. “Toch heeft het strafproces van Prova Limpa er mede voor gezorgd dat ik geen motivatie meer heb om te trainen, wat als profwielrenner natuurlijk essentieel is. Ook de vroege dood van mijn moeder is een belangrijke reden om ermee te stoppen”, laat hij weten via Instagram.

Successen in Volta a Portugal

Antunes zette in 2011 zijn eerste wielerstappen bij LA-Antarte en kwam verder uit voor Italiaanse en Portugese conti-teams. De klimmer kwam ook een paar jaar uit op profniveau: hij reed in 2018 en 2019 namelijk voor CCC. Antunes won in zijn loopbaan liefst drie keer de Volta a Portugal (in 2017, 2020 en 2021) en was in 2017 ook de sterkste in de slotetappe van de Volta ao Algarve.