Ingekorte Critérium du Dauphiné voorgesteld

De ingekorte editie van het Critérium du Dauphiné is vandaag voorgesteld. De renners beginnen op woensdag 12 augustus in Clermont-Ferrand, om vier dagen later te finishen in Megève. Een ding is zeker: het is een parcours voor de klimmers.

Het Critérium du Dauphiné telt in de komende editie, anders dan voorgaande jaren, geen tijdrit. Wel staan er enkele zware bergritten op het programma. De coureurs beginnen met een etappe door het Centraal Massief. De start is in Clermont-Ferrand, een stad niet ver van de Puy de Dôme. Deze beroemde vulkaan was in het verleden vaak scherprechter in de Tour de France.

De renners trekken echter niet naar de Puy de Dôme, maar naar Saint-Christo-en-Jarez. De lokale omloop rond de finishplaats is behoorlijk pittig en biedt kansen voor de aanvallers. De laatste kilometers gaan verraderlijk omhoog. De tweede etappe finisht op de flanken van de steile Col de Porte, de derde rit trekt over de Col de la Madeleine naar Saint-Martin-de-Belleville.

Spetterend slotweekend

In het weekend van 15 en 16 augustus zal de beslissing vallen in de strijd om de eindzege. De renners krijgen in de voorlaatste etappe van Ugine naar Megève maar liefst 4.700 hoogtemeters voor de kiezen, met onderweg de Montée de Bisanne en de slotklim naar wintersportdorp Megève. Het Critérium du Dauphiné eindigt met een etappe over acht beklimmingen, waaronder de Col de Romme en de Col de la Colombière.

Vorig jaar ging de eindzege naar Jakob Fuglsang, die in 2017 ook al eens het Critérium du Dauphiné wist te winnen. De Deen versloeg vorig seizoen Tejay van Garderen en Emanuel Buchmann. Ook dit jaar trekken de meeste Tourpretendenten naar Frankrijk om zich voor te bereiden op de Tour de France, zeker nu de Ronde van Zwitserland (afgelast) in coronatijd geen optie is.

Etappeschema Critérium du Dauphiné (12-16 augustus)

12/08 – Etappe 1: Clermont-Ferrand – Saint-Christo-en-Jarez (218,5 km)

13/08 – Etappe 2: Vienne – Col de Porte (135 km)

14/08 – Etappe 3: Corenc – Saint-Martin-de-Belleville (157 km)

15/08 – Etappe 4: Ugine – Megève (157 km)

16/08 – Etappe 5: Megève – Megève (153,5 km)