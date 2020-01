Inge van der Heijden soleert naar beloftetitel op NK veldrijden zondag 12 januari 2020 om 13:17

Inge van der Heijden heeft zich in Rucphen gekroond tot Nederlands kampioen veldrijden bij de beloften. De 20-jarige renster van CCC-Liv won met ruime voorsprong op Manon Bakker en Aniek van Alphen, na een lange solo op een technisch parcours.

Van der Heijden bleek een klasse apart in Rucphen, aangezien ze al snel wist weg te rijden van haar voornaamste concurrenten Bakker en Van Alphen. Ze kwam uiteindelijk met ruime voorsprong over de streep, goed voor haar tweede nationale veldrittitel bij de beloften.

Vorig jaar moest de regerend wereldkampioene in Huijbergen nog genoegen nemen met brons, achter Ceylin del Carmen Alvarado (die later vandaag in actie komt bij de profs) en Fleur Nagengast.

Over WK: “Zou toch graag mijn titel verdedigen”

“Het was de bedoeling om al in de eerste ronde druk te zetten”, zo vertelde Van der Heijden voor de camera van WielerFlits. “Ik kon mijn voorsprong uiteindelijk mooi uitbreiden naar twintig seconden. Ik wist het vervolgens vast te houden.”

Van der Heijden hoopt over enkele weken haar wereldtitel met succes te verdedigen, maar dan zal ze wel moeten afrekenen met seizoensrevelatie Ceylin del Carmen Alvarado. “Dat gaat mijn grootste concurrent worden. We gaan er een mooie strijd van maken. Ik zou toch graag mijn titel willen verdedigen.”



Uitslag NK veldrijden beloften – Rucphen

Inge van der Heijden

Manon Bakker

Aniek van Alphen