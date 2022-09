Inge van der Heijden begint veldritseizoen met zege in Kleebergcross Mechelen

Inge van der Heijden is dit veldritseizoen uitstekend uit de startblokken geschoten. De renster van 777 won in het Nederlandse Mechelen de Kleebergcross. Ze reed lang op kop met haar ploeggenote Aniek van Alphen, die uiteindelijk als tweede eindigde.

De beste start in Mechelen was voor de 21-jarige Xan Crees, maar al snel vormde zich een kopgroep met de voornaamste favorieten voor de zege: Aniek van Alphen, Inge van der Heijden, Hélène Clauzel, Leonie Bentveld en Francesca Baroni. Bentveld en Baroni moesten de rol al gauw lossen, net als Clauzel. Laatstgenoemde bleef in eerste instantie echter wel in de buurt van Van der Heijden en Van Alphen.

Naarmate de wedstrijd vorderde, reden Van der Heijden en Van Alphen verder weg van de concurrentie. Het was daardoor al snel duidelijk dat het duo van 777 het onderling zou gaan uitmaken om de overwinning. Van der Heijden trok daarbij aan het langste eind: ze kwam met een kleine voorsprong op Van Alphen over de streep. De derde plek ging naar Bentveld. Zij ging in de slotfase voorbij Clauzel, die af kreeg rekenen met pech.