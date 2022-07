INEOS zoekt geen gevestigde naam ter vervanging van Carapaz: “Onze talenten de kans geven”

Sinds kort gaat het gerucht dat Richard Carapaz een overstap naar EF Education-EasyPost verkiest boven een langer verblijf bij INEOS Grenadier. Rod Ellingworth, hoofdcoach van het Britse keurkorps, bevestigt nu dat de Britse ploeg rekening houdt met een vertrek van de Ecuadoriaan. Dat betekent echter niet dat ze bij INEOS van plan zijn om een dure, nieuwe klassementskopman aan te trekken.

“Iedereen is vrij om te doen wat hij wil”, zegt Ellingworth in gesprek met VeloNews, doelend op Carapaz. “Richard is een geweldige renner en hij heeft het goed gedaan voor ons. Het was briljant voor ons en het zou mooi geweest zijn als hij was gebleven, maar dat is het leven. Het is nog niet officieel, maar ik ben me ervan bewust.”

Met talenten als Magnus Sheffield, Luke Plapp, Ethan Hayter, Carlos Rodriguez, en Tom Pidcock in de gelederen, maakt Ellingworth zich niet druk over de toekomst van INEOS Grenadiers. “We hebben echt een goede groep, op verschillende gebieden en met verschillende ontwikkelingstrajecten voor de renners. De nieuwe generatie is super ambitieus en we moeten hun de mogelijkheden geven om zich te blijven ontwikkelen.”

Verlengt Adam Yates?

“We hebben een paar grote, jonge talenten en het gaat erom dat we hun kansen geven. Dat is waarom Tom (Pidcock, red.) in de Tour is, om de mogelijkheden te laten zien die voor hem liggen”, aldus Ellingworth, die ook nog inging op het eventuele vertrek van Adam Yates. De klimmer is einde contract en werd eerder gelinkt aan zijn voormalige ploeg BikeExchange-Jayco.

VeloNews weet echter dat de gesprekken van Adam Yates met de Australische ploeg zijn stilgevallen. De onderhandeling met INEOS zijn ondertussen in volle gang, vertelt Ellingworth. “We moeten nog steeds onderhandelen. Het ziet er ok uit. We zijn gewoon aan het praten. Voor zover ik weet, vindt Adam het fijn hier. Geen problemen.”