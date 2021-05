INEOS-ploegleider Tosatto over sleutelbeenbreuk Sivakov: “Groot verlies”

Voor Pavel Sivakov heeft de Giro d’Italia vijf dagen geduurd. Na een val wist de Rus nog wel de finish te bereiken, maar naderhand bleek hij een breuk in zijn sleutelbeen te hebben opgelopen.

Sivakov onderging na zijn val een scan, die de schade aan het licht bracht. “Pavel is helaas hard op zijn schouder terechtgekomen. Daarbij is een plaat beschadigd die hij na een eerdere blessure in zijn sleutelbeen had. Om dit te verhelpen moet hij geopereerd worden en het orthopedisch onderzoek gaan we zo snel mogelijk plannen”, liet ploegarts Derick Macleod via het team weten.

Ploegleider Matteo Tosatto sprak van een slechte dag. “Met nog vijftien kilometer te gaan is Pavel hard gevallen. Door de wind was er veel stress, de etappe ging via kleine dorpjes en door smalle straatjes. Toen hij viel voelde hij meteen pijn, maar toch wist hij de rit uit te rijden. In het ziekenhuis bleek echter dat zijn sleutelbeen was gebroken, waardoor hij de strijd moet staken.”

“Voor ons is dat een groot verlies en nu hebben we nog maar zeven renners over. Desondanks heb ik een goed gevoel over de rest van de ploeg en morgen is een nieuwe dag”, zei de 46-jarige voormalige profrenner van Fassa Bortolo, Quick Step en Tinkoff verder.

Belangrijke rol

Dat Sivakov een belangrijke rol had, zei Tosatto. “Hij was onze tweede kopman in het klassement. Tegelijkertijd was hij een belangrijke helper voor Egan op de beklimmingen. Nu komt het erop aan dat onze andere renners sterk blijven, want we moeten met een man minder verder. Maar tegelijk moeten ze elkaar steunen en optimistisch blijven. Het is moeilijk, maar ook dat is belangrijk.”