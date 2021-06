INEOS-ploegleider Rasch: “Carapaz kan verrassen in de tijdrit”

Bij INEOS Grenadiers is er veel vertrouwen in Richard Carapaz voor de eerste tijdrit in de Tour de France. De klimmer uit Ecuador staat na vier dagen derde in het klassement en kan bij een goede tijdrit een belangrijke slag slaan. “Het parcours past hem goed”, denkt ploegleider Gabriel Rasch.

“Het is een golvende tijdrit en niet super technisch”, gaat de Noorse ploegleider verder in gesprek met Cyclingnews. “Het is een mooi parcours en we zijn er klaar voor. Richard heeft zich heel goed op het tijdrijden voorbereid in aanloop naar dit seizoen. Hij heeft echt een stap gemaakt. Ik denk daarom dat hij mensen kan verrassen in de tijdrit.”

Bij de Britse formatie is niets aan het toeval overgelaten. “We zijn de route gaan verkennen voor de Tour de France, omdat we weten dat deze tijdrit heel belangrijk ging zijn. We zijn wezen kijken met alle ploegleiders, stafleden, mechaniciens, iedereen. Dat hebben we twee keer gedaan om een goed beeld te krijgen, dus we zijn goed voorbereid”, aldus Rasch.

Geraint Thomas

INEOS Grenadiers is na vier dagen wel twee kopmannen kwijt in het klassement. Tao Geoghegan Hart lijkt helemaal uitgeschakeld en Richie Porte heeft eveneens een flinke achterstand. Geraint Thomas kon ondanks een schouder uit de kom door, maar staat nog steeds in de bovenste regionen van het klassement. Toch had hij na de rit naar Fougères wat last van de crash.

“Het ging onderweg oke”, aldus de Welshman, die achttiende staat in het klassement op 1.07 minuut van gele trui Mathieu van der Poel. “Het ging beter dan ik had gedacht, maar het is gewoon nog pijnlijk. Ik ben er goed doorheen gekomen. In de finale bleef ik bij de ploeg en liet ik hun wiel niet los. Daar lag mijn focus op.”