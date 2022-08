INEOS liet Laurens De Plus uit Vuelta: “Jongeren laten proeven van Grote Ronde”

Laurens De Plus leek zich te mogen opmaken voor de Vuelta a España, maar uiteindelijk werd hij door zijn ploeg INEOS Grenadiers uit de selectie gelaten. Aan de zijde van ervaren mannen zoals Richard Carapaz liet het team maar liefst vier vroege twintigers hun eerste Grote Ronde rijden.

Ploegmanager Rod Ellingworth licht in gesprek met Het Nieuwsblad toe waarom de ploeg de 26-jarige Belgische klimmer niet heeft meegenomen naar de Vuelta, die vrijdag in Utrecht van start is gegaan. “Laurens is goed, maar nog niet op topniveau. Hij was ontgoocheld toen hij het hoorde, maar heeft het goed opgepakt.”

De ploeg liet Ethan Hayter, Luke Plapp, Carlos Rodríguez en Ben Turner debuteren in een grote ronde. “Het is niet zo dat we voor Luke Plapp hebben gekozen in functie van de ploegentijdrit. Laurens is heel allround en had daarin zeker zijn waarde gehad. Wel willen we jonge renners laten proeven van een Grote Ronde. Zo nemen we nu Luke, Carlos Rodríguez en Ben Turner mee.”

Ellingworth vond het jammer dat hij De Plus, die nog een doorlopende verbintenis heeft, moest teleurstellen. “Maar hij krijgt een mooi programma dit najaar waarin hij zich kan tonen.”

Gevallen

Voordat de selectie van INEOS Grenadiers werd bekendgemaakt, was De Plus nog hard ten val gekomen tijdens een trainingsronde. De renner werd van achteren aangereden, ging tegen de grond en liep daarbij verwondingen aan zijn arm en been op. Vorig jaar stond hij door lichamelijke problemen maandenlang aan de kant.