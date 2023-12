woensdag 13 december 2023 om 12:00

INEOS Grenadiers krijgt nieuwe kledingsponsor, maar verandert weinig aan tenue

Door een ongelukkige post van Egan Bernal was het al uitgelekt, maar INEOS Grenadiers heeft vandaag het tenue voor 2024 gepresenteerd. De Britse formatie heeft met GOBIK een nieuwe kledingleverancier, maar aan de outfit verandert niet al te veel.

Het afgelopen seizoen reed de Britse formatie nog met kleding van Bioracer, maar het Spaanse GOBIK stapt nu in als de nieuwe kledingleverancier. “Het is een geweldige kans om deel uit te maken van de structuur van INEOS Grenadiers”, is Alberto Garcia, de CEO en medeoprichter van GOBIK, van mening. “De ploeg loopt van oudsher voorop op sportief en technologisch gebied.”

“We proberen met onze acties en kleding onze volgers te inspireren. In dit kader is een team met de geschiedenis van INEOS Grenadiers een perfecte partner. We kunnen nu onze boodschap overbrengen aan fietsers en wielerfans van over de hele wereld”, vult José Roman, de andere CEO en medeoprichter van GOBIK, aan in een perscommuniqué.

Connectie

John Allen, de CEO van INEOS Grenadiers, is ook zeer enthousiast over de nieuwe samenwerking. “Vanaf de eerste ontmoeting met het bedrijf voelden we dat er een connectie was. Ik kon meteen zien dat ze klaar waren om de uitdaging aan te gaan. We willen als ploeg voortdurend onze grenzen te verleggen en om dit te kunnen doen, hebben we partners nodig die bereid zijn om zich aan te sluiten bij ons verhaal.”





De renners van INEOS Grenadiers zijn in 2024 makkelijk te herkennen: de kleuren van het tenue zijn ongeveer hetzelfde gebleven, met dit keer wel oranje (in plaats van rood) als basis. Voor komend jaar is er ook gekozen voor een design waarbij de kleur van rechts naar links steeds wat donkerder wordt. Ook zien de mouwen er – in vergelijking met dit jaar – wat anders uit.