maandag 4 december 2023 om 08:23

Egan Bernal lekt nieuw tenue INEOS Grenadiers

Het tenue is nog niet officieel gepresenteerd, maar het lijkt erop dat we weten hoe de renners van INEOS Grenadiers er volgend jaar bij rijden. Egan Bernal plaatste zondag namelijk een foto van een nieuw tricot in zijn verhaal op Instagram. Hij heeft de post inmiddels verwijderd.

Het is nog niet zeker of het om het wedstrijdshirt gaat. Wel duidelijk: GOBIK wordt de nieuwe kledingleverancier van INEOS Grenadiers. Het afgelopen seizoen reed de Britse formatie nog met kleding van Bioracer. De kleuren zijn wel ongeveer hetzelfde gebleven, met rood als basis. Dit jaar is gekozen voor een design waarbij de kleur van links naar rechts steeds wat donkerder wordt.