INEOS Grenadiers trekt met meerdere toppers naar Giro dell’Emilia

INEOS Grenadiers heeft zijn selectie vrijgegeven voor de Giro dell’Emilia van aanstaande zaterdag. De Britse formatie rekent in de Italiaanse semiklassieker onder meer op Adam Yates, Richie Porte en Tao Geoghegan Hart.

Voor Yates is de Giro dell’Emilia de eerste wedstrijd sinds de Vuelta a España. In de Spaanse ronde deed de Britse klimmer volop mee voor een podiumplaats, maar viel hij met een vierde plek net naast het podium. De vraag is of Yates nog over de conditie beschikt om zaterdag een gooi te doen naar de overwinning. Zijn ploeg INEOS Grenadiers heeft echter meerdere ijzers in het vuur.

Ook Porte, Hart en Pavel Sivakov maken namelijk deel uit van de selectie voor de Giro dell’Emilia. Porte reed in aanloop naar de Italiaanse najaarsklassieker nog de Tour of Britain, Hart was negende in de Memorial Marco Pantani en zestiende in de Coppa Sabatini en Sivakov werd op het EK wielrennen negende in de wegwedstrijd. Ook de Colombiaan Iván Sosa, bezig aan zijn laatste weken in Britse dienst, is eindelijk weer eens van de partij.

Cameron Wurf en Sebastian Henao maken de selectie compleet.

Selectie INEOS Grenadiers voor Giro dell’Emilia (zaterdag 2 oktober)

Tao Geoghegan Hart

Sebastian Henao

Richie Porte

Pavel Sivakov

Iván Sosa

Cameron Wurf

Adam Yates