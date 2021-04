INEOS Grenadiers trekt met meerdere toppers naar Amstel Gold Race

Tom Pidcock, Michal Kwiatkowski, Richard Carapaz, Dylan van Baarle, Luke Rowe, Eddie Dunbar en Michał Gołaś: dat is de definitieve selectie van INEOS Grenadiers voor de Amstel Gold Race. Met Pidcock beschikt de ploeg over de winnaar van de voorbij Brabantse Pijl.

Pidcock is zondag een van de topfavorieten voor de overwinning, zeker na zijn indrukwekkende optreden in de Brabantse Pijl. De nog altijd maar 21-jarige Brit versloeg in de midweekse klassieker niemand minder dan Wout van Aert in de sprint. Met Kwiatkowski heeft INEOS Grenadiers ook nog een oud-winnaar van de Amstel Gold Race in de gelederen.

De Pool was zes jaar geleden de beste in de Limburgse heuvelklassieker. Kwiatkowski wist dat jaar, als wereldkampioen, Alejandro Valverde en Michael Matthews te verslaan in een sprint. De 30-jarige renner kwam voor het laatst in actie tijdens Milaan-San Remo, aangezien hij enkele weken moest rusten vanwege een gebroken rib.

Van Baarle, de winnaar van Dwars door Vlaanderen, zal na een drukke voorjaarsperiode zondag ook nog in actie komen voor de Britse formatie. Verder kan Dunbar wellicht een rol van betekenis spelen in de finale. Voor Rowe en Gołaś is normaal een dienende rol weggelegd.

Selectie INEOS Grenadiers voor Amstel Gold Race (18 april)

