INEOS Grenadiers reed op kop voor Carapaz: “We moesten iets proberen”

INEOS Grenadiers nam in de bergetappe over de Mont Ventoux het initiatief in dienst van kopman Richard Carapaz. De klimmer uit Ecuador kon het verschil weliswaar niet maken, hij klom wel naar de vierde plaats in het klassement. “We moesten iets proberen”, reageert ploegleider Gabriel Rasch na afloop.

“We hadden voor de etappe een plan, want we wilden wat druk zetten op de concurrentie en we hoopten ook om nog voor de ritzege te gaan”, aldus Rasch. “Het was heel lastig om Wout van Aert nog te grijpen, maar uiteindelijk zijn we er wel in geslaagd om wat klassementsrenners te lossen.”

Carapaz passeerde Ben O’Connor op de ranglijst en is nu vierde op 5.33 minuut van gele trui Tadej Pogačar. “De ploeg was geweldig en Carapaz zat er goed bij aan het einde. Het gaat erom dat hij stabiel en op een hoog niveau blijft koersen. We moeten ons focussen op onze eigen wedstrijd en het stap voor stap bekijken”, sluit de ploegleider af.