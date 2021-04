INEOS Grenadiers raakt geel kwijt: “Morgen laten we Movistar controleren”

INEOS Grenadiers begint met Geraint Thomas en Richie Porte als de nummers twee en drie aan het beslissende slotweekend van de Ronde van Romandië. Beide renners eindigden vandaag in de eerste groep achter Marc Soler. Rohan Dennis kwam ten val en raakte het geel kwijt.

“Het was een gekke start. Alles is anders als het regent. Omdat iedereen zware jasjes aan heeft, is het moeilijk om iemand te herkennen”, liet Thomas na afloop weten. Zijn ploeg had de koers lange tijd onder controle, maar in de afzink van de Châbles, de voorlaatste klim van de dag, viel Dennis. “Ik kon hem ontwijken en overeind blijven. Ik kwam achter in de groep terecht en omdat het brak, moest ik voor de laatste klim een extra inspanning doen om vooraan terug te keren.”

“Er waren een paar aanvallen, maar ik reed zo makkelijk mogelijk naar boven en probeerde niet te veel te doen. Het was zeker een degelijke dag. Het moge duidelijk zijn dat we morgen niet hoeven te rijden en dat is een bonus voor de andere jongens in de ploeg. We laten Movistar controleren en waarschijnlijk komt het dan aan op de laatste klim. We zullen zien hoe de benen zijn. Natuurlijk staan we met mij en Richie er nog goed voor in het klassement”, aldus de Brit.

Teamplayer

Volgens ploeggenoot Richie Porte heeft Dennis nog eens laten zien dat hij ‘een echte teamplayer is’. “Als hij er in de finale nog bij was geweest, had hij alles onder controle kunnen houden zoals hij steeds deed. Dus het is erg jammer dat hij viel. ‘G’ en ik waren er in de finale en iedereen keek naar ons. Het is zoals het is. Vandaag was geen ramp, maar het allemaal net wat beter kunnen zijn. Morgen is een nieuwe dag en ik denk dat het ons wel ligt.”