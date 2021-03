INEOS Grenadiers met waar sterrenensemble naar Ronde van Catalonië

Aan kopmannen geen gebrek bij INEOS Grenadiers voor de Ronde van Catalonië. De Britse formatie rekent in het noorden van Spanje op Adam Yates, Geraint Thomas, Richard Carapaz en Richie Porte. Die laatste is op tijd wedstrijdfit na een valpartij in Parijs-Nice.

Met Carapaz, Porte, Thomas en Yates beschikt de ploeg met andere woorden over vier kandidaat-eindwinnaars. Porte heeft ervaring met het winnen van de Ronde van Catalonië: de ervaren Australiër wist in 2015 de eindzege naar zich toe te trekken. Adam Yates was in 2019 dicht bij de eindzege, maar moest toen genoegen nemen met een tweede plaats.

Voor Carapaz is het overigens zijn eerste wedstrijd van het seizoen. Thomas heeft al een aantal rittenkoersen in de benen, maar is nog wel op zoek naar zijn beste vorm. Zo kwam hij in Tirreno-Adriatico ook niet verder dan een 24e plek in het eindklassement. Jonathan Castroviejo, Luke Rowe en Rohan Dennis maken de selectie compleet.

Selectie INEOS Grenadiers voor Ronde van Catalonië (22-28 maart)

Richard Carapaz

Jonathan Castroviejo

Rohan Dennis

Richie Porte

Luke Rowe

Geraint Thomas

Adam Yates