INEOS Grenadiers met Viviani en Ganna in Circuit de la Sarthe

INEOS Grenadiers begint vandaag met een sterke ploeg aan het Circuit de la Sarthe. Elia Viviani is de sprinter met dienst. Filippo Ganna, toptalent Luke Plapp en Laurens De Plus maken eveneens deel uit van de selectie.

De 33-jarige Viviani was eerder dit seizoen al succesvol op Franse bodem: de rappe Italiaan won namelijk de eerste rit-in-lijn van de Tour de La Provence met aankomst in Les Saintes-Maries-de-la-Mer, na goed voorbereidend werk van Filippo Ganna. Die laatste is er ook nu weer bij om Viviani naar een (mogelijke) ritzege te piloteren.

Met Luke Plapp rekent INEOS Grenadiers ook op een zeer talentvolle ronderenner. De 21-jarige coureur werd dit seizoen al Australisch kampioen op de weg en maakte een zeer goede indruk in de UAE Tour. Ook De Plus, Cameron Wurf en Brandon Rivera zijn van de partij in de Sarthe. Voor de Colombiaan Rivera is het zijn eerste koers van 2022, nadat hij door blessureleed zijn seizoensstart moest uitstellen.

Selectie INEOS Grenadiers voor Circuit de la Sarthe (5-8 april)

Filippo Ganna

Luke Plapp

Laurens De Plus

Brandon Rivera

Elia Viviani

Cameron Wurf