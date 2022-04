INEOS Grenadiers met Tom Pidcock en Dylan van Baarle in Amstel Gold Race

INEOS Grenadiers heeft bekendgemaakt welke renners zondag de Amstel Gold Race rijden. Kopman van het Britse team is Tom Pidcock, die vorig jaar als tweede eindigde in de Limburgse klassieker. Dylan van Baarle is er na zijn tweede plek in de Ronde van Vlaanderen ook bij.

Pidcock zal revanche willen na vorig jaar, toen hij met minimaal verschil verslagen werd door Wout van Aert en er veel consternatie was over de finishfoto. De vorm van de Brit lijkt alvast groeiende, nadat hij in het eerste deel van het voorjaar onder andere kampte met maagproblemen. Thuisrijder Dylan van Baarle hoeft zich over zijn conditie ook niet druk te maken, getuige zijn podiumplaats in Vlaanderens Mooiste.

De rest van de selectie bestaat met Magnus Sheffield, Laurens De Plus, Luke Rowe, Ben Turner en Michał Kwiatkowski uit een mix van jong talent en ervaring. Kwiatkowski weet zelfs hoe het is om de Amstel Gold Race te winnen: in 2015 was de Pool de beste. Twee jaar later werd hij nog eens tweede.