INEOS Grenadiers met sterrenensemble in Milaan-San Remo

INEOS Grenadiers staat zaterdag met een, op papier, ijzersterke ploeg aan de start van Milaan-San Remo. Met Tom Pidcock, oud-winnaar Michał Kwiatkowski, Elia Viviani, Filippo Ganna en Ethan Hayter kan de formatie meerdere pionnen uitspelen.

We beginnen met Pidcock, die op tijd is hersteld van ziekte. De Brit liep goed twee weken geleden een maagvirus op, waardoor hij moest passen voor Strade Bianche. De vraag is dan ook of Pidcock zaterdag over zijn beste benen kan beschikken. Is dat het geval, dan is de 22-jarige alleskunner wellicht capabel om koers te maken op de Cipressa en de Poggio en zo de sprinters overboord te gooien.

Mocht de komende uitgave van Milaan-San Remo wel uitdraaien op een sprint tussen de snelste mannen in het peloton, dan heeft de ploeg met Elia Viviani een sprinttroef achter de hand. De 33-jarige Italiaan werd in 2017 negende in zijn thuisklassieker, voorlopig zijn beste prestatie in Milaan-San Remo. Viviani is echter niet de enige rappe man binnen de selectie. Ook Ethan Hayter en Ben Swift zijn van de partij. Laatstgenoemde stond al tweemaal (derde in 2014, tweede in 2016) op het podium van La Primavera.

INEOS Grenadiers kan het ook over een andere boeg gooien. Pidcock, Filippo Ganna en Michal Kwiatkowski hebben namelijk baat bij een zware koers. Kwiatkowski was vijf jaar geleden al eens de beste in de eerste monumentale klassieker van het seizoen. Ganna hoopt zaterdag ook een hoofdrol te vertolken. “Een speciale koers en ik wil daar met goede benen aan de start staan”, liet hij een week geleden nog weten.

Selectie INEOS Grenadiers voor Milaan-San Remo (19 maart)

Filippo Ganna

Ethan Hayter

Michał Kwiatkowski

Tom Pidcock

Luke Rowe

Ben Swift

Elia Viviani