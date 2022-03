Filippo Ganna: “Dit is een belangrijke overwinning”

Filippo Ganna kwam, zag en overwon in de individuele tijdrit van Tirreno-Adriatico. De tweevoudige en regerende wereldkampioen tegen de klok vond in Lido di Camaiore een parcours op zijn maat en won afgetekend, voor Remco Evenepoel en Tadej Pogačar.

Na afloop was Ganna vanzelfsprekend erg blij met zijn derde tijdritzege van het seizoen. “Tirreno-Adriatico is voor mij een speciale wedstrijd. Ik was ontzettend gemotiveerd voor deze tijdrit en wilde heel erg graag winnen. Dit is een belangrijke overwinning voor mij en de ploeg”, vertelde de coureur van INEOS Grenadiers in het flashinterview.

Denkend aan Milaan-San Remo

“In het eerste deel van de tijdrit was er veel tegenwind, maar na het keerpunt was het mogelijk om een hogere snelheid te ontwikkelen. Ik heb nu een mooie buffer in het klassement, maar morgen is weer een andere dag. Het zal een sprint worden. Het is te zien of ik de trui kan behouden.”

Ganna mag morgen dus als leider beginnen aan de tweede etappe van de ‘Koers van de Twee Zeeën’, maar koestert geen klassementsambities. “Ik zal de komende dagen in dienst rijden van de ploeg. Mijn doel is om Richard (Carapaz, red.) en Richie (Porte, red.) te ondersteunen. Ik wil echter ook wat energie sparen, want over twee weken staat Milaan-San Remo op het programma. Een speciale koers en ik wil daar met goede benen aan de start staan.”