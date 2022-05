INEOS Grenadiers met sterke ploeg naar Tour of Norway

INEOS Grenadiers verschijnt met een sterke ploeg aan de start van de Tour of Norway, die deze week wordt gehouden. Het team rekent onder anderen op Tao Geoghegan Hart, winnaar van de Giro d’Italia 2020, en de vroege twintigers Ethan Hayter, Luke Plapp en Magnus Sheffield.

Geoghegan Hart begon het seizoen met een twaalfde plaats in het eindklassement van de Ronde van Valencia. Na de Spaanse ronde kampte de Brit met een coronabesmetting, waardoor hij zijn fiets even moest laten staan. In de bergen van Andorra bereidde hij zich voor op zijn terugkeer in Tirreno-Adriatico, waar hij een top 10-klassering in het vizier had maar ook vroegtijdig door ziekte moest opgeven. In de Ronde van het Baskenland hielp hij ploegmaat Daniel Felipe Martínez aan de eindoverwinning en eindigde hij zelf 29e.

Hayter kwam eerder deze maand in actie tijdens de Nations Cup in Milton, Canada. Daar eindigde hij met Rhys Britton tweede in de koppelkoers achter het Nederlandse duo Jan-Willem van Schip en Yoeri Havik en won hij het omnium. De veelzijdige Brit wisselt zijn baanfiets nu opnieuw in voor een wegexemplaar. Dit seizoen won hij al een etappe in de Settimana Internazionale en twee in de Ronde van Romandië. Verder eindigde hij op de vierde positie in het algemeen klassement van de Volta ao Algarve.

Ook Plapp kwam in actie in Milton. In de koppelkoers eindigde de Australiër met Conor Leahy als zevende. Op de weg werd de 21-jarige renner Australisch kampioen in de wegrit, twaalfde in de UAE Tour en negende in de Ronde van Romandië. Sheffield maakte dit jaar veel indruk door de Brabantse Pijl achter zijn naam te zetten. Eerder won hij ook al een etappe in de Ruta del Sol. De selectie van INEOS Grenadiers voor de Ronde van Noorwegen wordt compleet gemaakt door Andrey Amador en Luke Rowe.

De Ronde van Noorwegen staat van 24-29 mei op de kalender.