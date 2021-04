INEOS Grenadiers met sterk zevental naar Ronde van Romandië

INEOS Grenadiers lijkt dé te kloppen ploeg in de Ronde van Romandië. De Britse formatie rekent volgende week op Geraint Thomas, Richie Porte, Rohan Dennis, Eddie Dunbar, Filippo Ganna, Owain Doull en Andrey Amador.

Geraint Thomas is de kopman van de Britse formatie in deze rittenkoers. Twee jaar geleden was de Tourwinnaar van 2018 nog derde en het parcours is hem met twee tijdritten op het lijf geschreven. Thomas liet in aanloop naar de Ronde van Romandië al mooie dingen zien, met een derde plek in de Ronde van Catalonië als uitschieter.

Wie ook op dat INEOS-podium stond in Catalonië, was Richie Porte. De ervaren Australiër staat voor de negende keer aan de start in Zwitserland. In 2017 wist hij het eindklassement te winnen. Ook Rohan Dennis is met twee tijdritten een gevaarlijke outsider. Let in de tijdritten ook op Filippo Ganna, de regerend wereldkampioen tegen de klok.

Met Andrey Amador, Eddie Dunbar en Owain Doull staan er ook nog enkele sterke helpers aan de start. De snelle Doull mag wellicht ook zijn eigen kans gaan in de wat vlakkere maar wel selectieve etappes.

Selectie INEOS Grenadiers voor Ronde van Romandië (27 april-2 mei)

Andrey Amador

Rohan Dennis

Owain Doull

Eddie Dunbar

Filippo Ganna

Richie Porte

Geraint Thomas