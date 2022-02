INEOS Grenadiers met Hayter, Pidcock en Thomas in Algarve

INEOS Grenadiers heeft de zeven namen bekendgemaakt die morgen aan de start verschijnen van de Volta ao Algarve. Onder meer Ethan Hayter, vorig jaar tweede in het eindklassement, en tweevoudig winnaar Geraint Thomas maken deel uit van de ploeg.

Voor Thomas, winnaar van de Volta ao Algarve van 2015 en 2016, wordt het zijn eerste wegkoers van het seizoen, net als voor Dylan van Baarle, de vice-wereldkampioen van het voorbije WK in Vlaanderen, en wereldkampioen veldrijden Tom Pidcock. Van Baarle staat voor de zesde keer aan het vertrek in de Algarve, Pidcock gaat op voor zijn eerste deelname.

Hayter won vorig jaar de etappe met aankomst bergop op de Fóia en greep daar de leiding in het klassement. In de tijdrit op de voorlaatste dag kwam hij ten val, maar wist hij toch nog negende te worden en zijn leiderstrui te verdedigen. Op de slotdag raakte hij het geel dan toch nog kwijt aan João Rodrigues van W52/FC Porto.

De Brit trapte het nieuwe seizoen al af in de Tour de La Provence, waar hij achter Filippo Ganna naar de tweede plaats reed in de proloog. Ook Jonathan Castroviejo, Daniel Felipe Martínez, al winnaar van het Colombiaans nationaal kampioenschap tijdrijden, en Ben Tulett waren dit seizoen al in het peloton te bewonderen.

Voorbeschouwing: Volta ao Algarve 2022

Selectie INEOS Grenadiers voor Volta ao Algarve (16-20 februari)

Dylan van Baarle

Jonathan Castroviejo

Ethan Hayter

Daniel Felipe Martínez

Tom Pidcock

Geraint Thomas

Ben Tulett