zaterdag 27 januari 2024 om 10:58

INEOS Grenadiers maakt zich hard om Tour of Britain te behouden

INEOS Grenadiers gaat zich inzetten om de Tour of Britain ook in 2024 door te laten gaan. Dat heeft de nieuwe CEO John Allert aangegeven. Hij zal onderzoeken of het WorldTeam samen met wielerbond British Cycling een rol kan spelen bij de organisatie van de rittenkoers die in flinke financiële problemen zit.

De voormalige organisator van Tour of Britain, SweetSpot, was het contract met British Cycling kwijtgeraakt en kampt nu met juridische claims van in totaal bijna 1 miljoen pond. Daardoor is een faillissement dichtbij. Als het nieuwe kopstuk van INEOS Grenadiers kijkt Allert met interesse naar de situatie. “We zijn een betrokken partij en het is onze thuiswedstrijd. Het is heel triest, maar misschien is dit een goede reden dat er echt verandering nodig is”, zegt Allert.

“Wat ik kan zeggen is dat we als ploeg met Brits erfgoed zullen samenwerken met alle andere betrokkenen, waaronder British Cycling en commerciële partijen, om zo snel mogelijk de Tour of Britain terug op de kalender te krijgen. Het is een belangrijke wedstrijd, niet alleen voor het Verenigd Koninklijk, maar ook voor lokale renners die er kansen krijgen en voor de lokale wielerfans”, stelt de INEOS-baas volgens Cyclingnews.

SweetSpot was naast organisator van de Tour of Britain ook organisator van de Women’s Tour voor vrouwen op het hoogste niveau. Nu is er vooral veel onduidelijkheid, waardoor vooral ook gekeken wordt naar wielerbond British Cycling. “Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat de Tour of Britain en de Women’s WorldTour-ronde gaan plaatsvinden in 2024 en daarna. We zullen de komende weken meer details kunnen geven”, klonk het bij CyclingWeekly vanuit de bond.

Afgelopen jaar won Wout van Aert de Ronde van Groot-Brittannië bij de mannen. De Women’s Tour bij de vrouwen werd in 2022 voor het laatst verreden en toen gewonnen door Elisa Longo Borghini.