INEOS Grenadiers heeft budget van €50 miljoen

INEOS Grenadiers heeft de financiele jaarstukken over 2020 gedeponeerd. Uit de documenten, die het blog The INRNG heeft opgevraagd, blijkt dat het budget van de Britse WorldTour-ploeg maar liefst 50 miljoen euro bedraagt.

In tegenstelling tot onder andere Nederland zijn in Groot-Brittannië de jaarcijfers van ondernemingen openbaar op te vragen. In 2020 bedroeg het budget van INEOS Grenadiers 50,1 miljoen euro, waarvan 46,374 miljoen sponsorgelden zijn. De overige ruim 3,7 miljoen euro bestaan uit sponsorbijdrages in andere vormen dan geld.

Wat opvalt is dat ondanks de coronacrisis het budget van de Britse ploeg nagenoeg gelijk is gebleven ten opzichte van 2019 (€50,785 miljoen). In tegenstelling tot INEOS Grenadiers zag een heel aantal teams het jaarbudget lager uitvallen doordat sponsors hard geraakt werden door de coronalockdowns.

De jaarcijfers van de ploeg bevestigen het heersende beeld dat INEOS Grenadiers met afstand de rijkste ploeg is. Van Jumbo-Visma ligt het totale budget van de schaats- en wielerploeg rond de 30 miljoen euro. Bij de meeste WorldTour-ploegen is het budget niet hoger dan 20 miljoen.