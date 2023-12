woensdag 6 december 2023 om 14:58

‘INEOS Grenadiers denkt aan oude bekende als opvolger teambaas Rod Ellingworth’

INEOS Grenadiers moet het sinds het plotselinge vertrek van Rod Ellingworth doen zonder teambaas, maar er lijkt een opvolger gevonden te zijn. Wielerjournalist Felix Lowe brengt op sociale media het gerucht naar buiten dat oude bekende Scott Drawer in beeld is als de nieuwe Performance Director bij INEOS Grenadiers.

Momenteel is Scott Drawer werkzaam als Director of Sport bij Millfield School, een van de grootste privéscholen binnen het Verenigd Koninkrijk. Hij is echter geen onbekende binnen het Britse wielrennen. In het verleden was hij al leidinggevende bij de Team Sky Performance Hub (2016-2018), Head of Research & Innovation bij het Britse Olympisch Comité UK Sport (2003-2013) en bij het English Institute of Sport (2013-2014).

Drawer is in het wielrennen verder een relatief onbekende naam, maar heeft dus wel ervaring achter de schermen bij Team Sky. Bij INEOS Grenadiers is hij de beoogde opvolger van Rod Ellingworth, die half november verrassend zijn ontslag indiende. Hij was sinds 2021 werkzaam als plaatsvervangende teambaas na de ‘promotie’ van Sir Dave Brailsford.

INEOS Grenadiers bevestigde het vertrek van Ellingworth, maar wilde verder geen commentaar of toelichting geven.