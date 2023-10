maandag 30 oktober 2023 om 14:55

INEOS Grenadiers bindt ervaren Ben Swift twee jaar langer aan zich

Ben Swift is nog lang niet van plan om te stoppen. De Brit zal ook de komende jaren te zien zijn in de kleuren van INEOS Grenadiers. De 35-jarige Swift heeft zijn contract verlengd tot eind 2025. Dat meldt zijn werkgever op sociale media.

Swift is een van de ervaren krachten binnen INEOS Grenadiers en kan ook wel worden gezien als een cultuurbewaker. Swift kende van 2010 tot en met 2016 zijn eerste periode bij (toen nog) Team Sky en komt sinds 2019 weer uit voor de Britse sterrenformatie. In de tussentijd besloot hij voor twee jaar zijn geluk te beproeven bij UAE Emirates.

Swift kwam goed veertien jaar geleden met mooie adelbrieven over naar de profs en ontpopte zich in zijn eerste profjaren vooral tot een sterke (heuvel)sprinter. Zo boekte hij overwinningen in de Tour Down Under, Ronde van Polen, Ronde van Romandië en de Ronde van het Baskenland. Ook stond hij twee keer op het podium van Milaan-San Remo: in 2014 werd hij derde, in 2016 zelfs tweede.

Swift is na vijftien profseizoenen nog altijd belangrijk voor zijn ploeg, maar dan niet meer als afmaker. De veelzijdige Brit koerst nu vooral in dienst van de kopmannen binnen de ploeg. Zo speelde hij de laatste jaren – als meesterknecht – een cruciale rol bij de Tourzege van Chris Froome in 2017 en de Girozege van Tao Geoghegan Hart in 2020.

Nieuwe rol

En Swift zal dus ook de komende jaren in dienst blijven rijden, aangezien hij zijn aflopende contract heeft verlengd. “De ploeg voelt als een tweede familie. Ik heb het grootste deel van mijn carrière hier doorgebracht. Ik heb enkele hoogtepunten beleefd en deel uitgemaakt van de grootste successen. Ik zie mezelf de komende jaren niet meer beter worden, maar zie wel een nieuwe rol voor me weggelegd, met bepaalde verantwoordelijkheden.”

“Ik kijk er echt naar uit om weer met de jonge jongens samen te werken. We hebben een geweldige lichting van talentvolle renners. Ik hou van de wielersport en van deze ploeg. Ik ben dus blij met het feit dat ik nog twee jaar langer mag koersen”, geeft Swift aan in een perscommuniqué.