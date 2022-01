Indrukwekkende aanval bezorgt Marianne Vos zege in Wereldbeker Hoogerheide

De winst in de Wereldbeker Hoogerheide voor vrouwen is gegaan naar Marianne Vos. De Nederlandse kampioene van Jumbo-Visma plaatste de beslissende aanval in de slotronde, waarmee ze Wereldbeker-winnares Lucinda Brand (tweede) en Puck Pieterse (derde) definitief achterliet. Een week voor het WK in Fayetteville laat Vos dus haar topvorm blijken in eigen land.

Inge van der Heijden en Nederlands kampioene Marianne Vos hadden de beste start, maar het complete peloton zat in hun wiel. Wereldkampioene Lucinda Brand en de jarige Denise Betsema kenden een mindere start, maar zaten wel mee in de eerste kopgroep. Ook Blanka Kata Vas, Shirin van Anrooij, Fem van Empel, Puck Pieterse en Silvia Persico waren erbij.

Nederlandse kopgroep krijgt Vas mee

Vas zette de Nederlandse enclave onder druk, maar de grote kopgroep bleef intact. In de derde ronde (van de zeven) koos Pieterse de aanval. Een versnelling die Brand, Vos en Van Empel met moeite konden volgen. Een ronde later probeerde de leidster in de Wereldbeker U23 het opnieuw, maar het viertal bleef bij elkaar. Sterker nog, Vas sloot aan.

In de vijfde ronde trapte de Hongaarse het gaspedaal in, maar ze kon niet wegrijden. Andermaal was het Pieterse die daarna demarreerde, maar ook de Alpecin-Fenix-renster kwam niet weg. De vijf koplopers gingen daardoor samen de voorlaatste ronde in. Brand en Vos reden op een oplopende strook, op de macht, weg van de rest. Alleen Pieterse was, mede door een sprong over de balkjes, in staat om terug aan te sluiten. Van Empel en Vas leken af te haken.

Splijtende demarrage van Vos

Bij het ingaan van de slotronde hadden Vos, Brand en Pieterse zeven seconden voorsprong op Van Empel en dertien op Vas. Daarachter reed Van Anrooij constant op de zesde plaats, maar ze sloot nooit aan bij de voorsten. Daar was het Pieterse die het initiatief nam en de wereldkampioene op achterstand reed, maar Brand herpakte zich. Een splijtende demarrage van Vos op een kort heuveltje was echter indrukwekkend. Binnen no time sloeg ze een gat van acht seconden.

Brand en Pieterse hadden totaal geen antwoord en zagen Vos verdwijnen aan de horizon. De winst in Hoogerheide ging naar de kopvrouw van Jumbo-Visma, die alle tijd had om te vieren. Brand won daarachter de sprint-à-deux van Pieterse om de tweede plaats.

Wereldbeker veldrijden Hoogerheide 2022

Uitslag vrouwen

1. Marianne Vos

2. Lucinda Brand

3. Puck Pieterse

4. Fem van Empel

5. Blanka Kata Vas

6. Shirin van Anrooij

7. Silvia Persico

8. Denise Betsema

9. Eva Lechner

10. Ceylin del Carmen Alvarado