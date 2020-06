In Servië is de eerste wielerkoers ook al verreden zondag 7 juni 2020 om 18:42

Nu het coronavirus in steeds meer landen onder controle is, kunnen steeds meer sportwedstrijden worden georganiseerd. Ook het wielrennen wordt her en der weer opgestart, zo ook in Servië.

De Servische wielerbond heeft dit weekend namelijk de Belgrado Cup georganiseerd in de hoofdstad. De winst in die wedstrijd ging naar profwielrenner Veljko Stojnić van Vini Zabù-KTM. Het is een teken dat de wielerwereld steeds meer tot leven komt in Europa.

Il ciclismo riparte in Europa ed arriva la vittoria per @veljko331 nella "Coppa Belgrado" organizzata dalla Federazione Serba. Cycling is back in Europe and Veljko Stojnic has won the "Belgrado Cup", a race organzied by the Serbian Federation#ForZabù pic.twitter.com/Xe6QzItSYZ — Vini Zabú – KTM (@ViniZabuKTM) June 7, 2020

Vorige week werd in Duitsland al de eerste wielerkoers gereden, weliswaar op het afgesloten circuit van de Sachsenring en met de nodige maatregelen. In België kan vanaf 1 juli weer gekoerst worden in een peloton van meer dan vijftig renners, is zondag bekendgemaakt. De wielerbond hoopt spoedig een nieuwe nationale kalender te presenteren.

In Nederland is het nog even wachten op koersen in een peloton. De overheid heeft bepaald dat pas vanaf 1 september sportwedstrijden mogen plaatsvinden. De KNWU heeft een plan opgesteld waarin jeugdkoersen en individuele tijdritten al voor die tijd georganiseerd kunnen worden.