In Duitsland is de eerste wielerkoers in coronatijd gereden maandag 1 juni 2020 om 18:17

Afgelopen weekend is in Duitsland voor het eerst sinds de maatregelen na de uitbraak van het coronavirus een wielerwedstrijd gereden. Op het circuit van de Sachsenring in de deelstaat Saksen mochten zondag vijftig elite-renners deelnemen aan de koers van 120 kilometer, schrijft Rad-Net.de.

Het plan was aanvankelijk om ook jeugdwedstrijden te organiseren voor de U15, U17 en U19-categorieën, maar door de corona-maatregelen die genomen waren in de deelstaat Saksen werd dat enkele dagen van tevoren toch verboden. “Het zou een sportief hoogtepunt zijn voor de kinderen en tieners die al weken trainen, maar de regels stonden het niet toe. We willen het ook niet over ons afroepen”, vertelde organisator Dietmar Lohr.

De enige wedstrijd die wel door mocht gaan kende een klein deelnemersveld, met slechts profrenners en (beloften)renners die aangesloten zijn bij de wielerbond. De winst in de Sachsenringradrennen ging naar Tobias Nolde, die samen met zijn ploeggenoot Immanuel Stark van P&S Metalltechnik ontsnapt was in de finale. De derde plaats was voor Stefan Brandlmeier van de Hrinkow-ploeg.

Dat er gekoerst wordt op de Sachsenring is niet nieuw; vorig jaar werd het Duits kampioenschap op de weg er georganiseerd.

Bekijk hier een samenvatting van de Sachsenringradrennen