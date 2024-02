donderdag 15 februari 2024 om 13:55

Ronde van Drenthe finisht niet meer in Hoogeveen, maar op de VAM-berg

De Ronde van Drenthe (zondag 10 maart) voor vrouwen finisht traditiegetrouw in Hoogeveen, maar de deelneemsters zullen dit jaar aankomen op de top van de VAM-berg. En dat is nog niet alles: de wedstrijd bestaat uit meerdere lokale rondes op en rond de inmiddels bekende vuilnisbelthelling.

De VAM-berg: hij zat al jaren in de Ronde van Drenthe, maar de voormalige Drentse vuilnisbelt in Wijster is de laatste jaren haast uitgegroeid tot het nieuwe wielermekka van Nederland. Zo werden er al drie NK’s beslist op de flanken van deze helling en was de VAM-berg vorig jaar nog de scherprechter tijdens de Europese kampioenschappen wielrennen.

De Col du VAM – zoals de Drenten hun berg liefkozend noemen – speelt ook al jaren een sleutelrol in de Ronde van Drenthe, maar zal dit jaar een nog crucialere rol spelen in het wedstrijdverloop. Waar de VAM-berg altijd een belangrijke hindernis was op weg naar de finish in Hoogeveen, zal de streep nu liggen op de top van de klim.

En de rensters koersen dit jaar ook niet kriskras door de provincie Drenthe, maar trekken na de start in Beilen naar een lokale ronde van goed dertig kilometer, die vijf keer zal worden afgewerkt. De rensters koersen onder meer door Drijber en Bruntinge, maar komen wel telkens weer uit bij de VAM-berg. Na 158,1 kilometer – en zes passages over de VAM-berg – kennen de de winnares.

Drentse Acht van Westerveld

Het Drentse wielerweekend begint traditiegetrouw met de Drentse 8 van Westerveld (zaterdag 9 maart). Ook deze wedstrijd is aan veranderingen onderhevig. Vorig jaar werd er nog geopteerd om vijf rondes van 28,3 kilometer af te werken, goed voor een totale afstand van 140,4 kilometer. Nu kiest de organisatie voor een afstand van 127,6 kilometer en een compleet andere route rond start- en finishplaats Dwingeloo. Dit om aan de stikstofeisen te kunnen voldoen.