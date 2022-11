Iñigo Elosegui laatste aanwinst voor Equipo Kern Pharma

Iñigo Elosegui heeft een nieuwe werkgever gevonden voor komend seizoen. De 24-jarige Spanjaard moest na drie seizoenen vertrekken bij Movistar, maar krijgt bij Equipo Kern Pharma de kans om zijn carrière nieuw leven in te blazen.

Elosegui werd in zijn eerste koers voor Movistar, de Vuelta a San Juan in januari 2020, twintigste in het eindklassement. Achteraf bekeken was dat een van zijn meest in het oog springende resultaten. Dit seizoen reed hij wel Milaan-San Remo en de Ronde van Vlaanderen uit, in 2020 haalde hij de finish van Luik-Bastenaken-Luik. De Spanjaard kampte de afgelopen jaren vaak met fysieke- en gezondheidsproblemen.

In dienst van zijn nieuwe ploeg Equipo Kern Pharma hoopt hij op sportieve revanche. Elosegui kwam in het verleden overigens al uit voor Lizarte, de opleidingsploeg van Equipo Kern Pharma. “Iñigo is een goede aanwinst voor onze ploeg, aangezien hij veel kwaliteiten heeft en ook denkt in het teambelang. We kenden al een zeer goede periode bij de beloften en we zijn blij dat we opnieuw met hem kunnen samenwerken”, is teammanager Juanjo Oroz enthousiast.

Elosegui is uiteraard in zijn nopjes met zijn nieuwe werkgever. “Ik dacht eerder al aan een terugkeer en ben zeer blij dat het nu gaat gebeuren. De ploeg is ontzettend ambitieus en het lijkt mij de ideale omgeving om samen te groeien. Ik wil graag mijn steentje bijdragen en weer genieten van de koers. Dit is een belangrijke stap in mijn carrière.”

Equipo Kern Pharma

Equipo Kern Pharma begint in 2023 met 22 renners aan het nieuwe seizoen. Elosegui, Pablo Castrillo en Mikel Retegi zijn nieuw bij de ploeg. Daar staat het vertrek van Sergio Araiz, Jaime Castrillo, Diego López, Daniel Alejandro Mendez, Iván Moreno en Savva Novikov dan weer tegenover. Nederlander Danny van der Tuuk verlengde onlangs zijn contract bij de Spaanse formatie.