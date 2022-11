Movistar neemt na drie jaar afscheid van Iñigo Elosegui

Movistar heeft het contract van Iñigo Elosegui niet verlengd. De 24-jarige Spanjaard, die sinds 2020 voor de WorldTour-ploeg reed, kampte de afgelopen jaren vaak met fysieke- en gezondheidsproblemen. Het is niet duidelijk of Elosegui zijn wielercarrière elders voort zal zetten.

“De tijd is gekomen om Iñigo Elosegui vaarwel te zeggen…”, schrijft Movistar op sociale media. “Na drie jaar bij Movistar – jaren die, tot spijt van zowel hem als de ploeg, gekenmerkt werden door fysieke- en gezondheidsproblemen – begint de Biscayaanse renner aan nieuwe, professionele uitdagingen. Je bent een geweldige kerel en verdient al het beste. Veel geluk!”

Elosegui werd in zijn eerste koers voor Movistar, de Vuelta a San Juan in januari 2020, twintigste in het eindklassement. Achteraf bekeken was dat een van zijn meest in het oog springende resultaten. Dit seizoen reed hij wel Milaan-San Remo en de Ronde van Vlaanderen uit, in 2020 haalde hij de finish van Luik-Bastenaken-Luik.