Danny van der Tuuk verlengt contract bij Equipo Kern Pharma

Danny van der Tuuk koerst ook volgend seizoen voor Equipo Kern Pharma. De 22-jarige Nederlander werd in 2021 prof bij het ProTeam en tekent nu voor een derde seizoen in Spaanse dienst. Naast Van der Tuuk hebben nog zeven renners een nieuw contract gekregen bij de ploeg.

Na drie jaar bij het continentale Metec-TKH maakte Van der Tuuk zijn profdebuut in 2021 bij Equipo Kern Pharma. Die ploeg maakte dat jaar de overstap naar ProTeam-niveau. “Ik kan goed tijdrijden en ik wil me zodoende verder ontwikkelen als klassementsrenner”, zei Van der Tuuk bij zijn transfer. “Het programma past perfect bij hoe ik me wil ontwikkelen als renner. Het eerste jaar zal niet gemakkelijk worden, want ik zal me moeten aanpassen aan een nieuwe omgeving, maar ik hoop mijn talent snel te laten zien.”

Ook Jon Agirre, Kiko Galván, Carlos García, Álex Jaime, Jordi López, Martí Márquez en Ibon Ruiz hebben een contractverlenging gekregen bij Equipo Kern Pharma. Een bewuste keuze volgens ploegdirecteur Juanjo Oroz: “Onze ploeg streeft naar continuïteit. Dit zijn renners die ons twee jaar hun vertrouwen hebben gegeven en nu willen we dat teruggeven, want ons doel is om een ​​geweldige ploeg op te bouwen. Deze acht hebben een plaats verdiend in de selectie.”

📝El @EqKernPharma renueva a ocho corredores

🖋Los jóvenes seguirán ligados a la formación hasta 2024

🎙"Están dispuestos a seguir dando pasos adelante. Se han ganado un hueco en la formación y su papel no es otro que buscar el bien común" [@Oroz1]

📲https://t.co/AijtR1493t pic.twitter.com/Q7J922WD1P — Equipo Kern Pharma (@EqKernPharma) October 28, 2022