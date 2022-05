Imponerende Tom Pidcock rijdt mountainbikers naar de vaantjes in Albstadt

Tom Pidcock heeft met een groots machtsvertoon de Wereldbeker cross country in Albstadt 2022 op zijn naam geschreven. De 22-jarige Brit van INEOS Grenadiers reed in de derde ronde weg op de eerste lange klim in de Duitse omloop en daarop had niemand een antwoord. Onbedreigd reed Pidcock soeverein naar de overwinning.

Na een sterke start van Nino Schurter was het veld enigszins uit elkaar geslagen; de Zwitser maakte vooral indruk in de technische afdalingen. Na de eerste ronde kwamen vijf renners als kopgroep door aan start/finish: regerend en negenvoudig (!) wereldkampioen Schurter, Roemeens kampioen Vlad Dascalu, Zwitsers kampioen Mathias Flückiger, de verrassende Fransman Titouan Carod en olympisch kampioen Pidcock.

Kort daarachter reed nog een groepje van zes renners, dat na een kort moment van bezinning bij de eerste vijf kon aansluiten. Braziliaans kampioen Henrique Avancini nam even het initiatief, terwijl zijn ploeggenoot en Zuid-Afrikaans kampioen Alan Hatherly zich ook vooraan meldde. Ondanks een verschroeiend hard tempo, lukte het niemand om het verschil te maken in de eerste twee rondes.

Toen het in de derde ronde helemaal stilviel net voor de eerste lange beklimming, plaatste Tom Pidcock een indrukwekkende demarrage. Schurter en Flückiger drongen nog wel even aan, maar de olympisch kampioen was een klasse apart. Hij zorgde ervoor dat het gehele veld uit elkaar werd geslagen, maar wat de concurrentie daarna ook probeerde: Pidcock reed steeds verder weg. Ze zouden de Brit pas na de finish terugzien.

Uiteindelijk mochten Schurter, Dascalu, Carod en de Spaanse kampioen David Valero – die zich zoals zo vaak van heel ver in de koers terugreed naar voren – mee het podium op. In tegenstelling tot vrijwel alle andere sporten ter wereld, bestaat het podium in het mountainbiken uit vijf in plaats van drie renners. Sam Gaze (Alpecin-Fenix ) won vrijdag de Short Track, maar nu kwam hij niet in het stuk voor. Hij werd 41ste op ruim vijf minuten.

De Froidmont beste Belg, Iserbyt geeft op

Mathieu van der Poel (Giro d’Italia) en Milan Vader (zware blessure) waren namens Nederland weliswaar niet van de partij, België stond wél met de nodige renners aan het vertrek. Pierre De Froidmont – die in het Braziliaans Pétropolis vorige maand nog knap zesde werd – werd de beste Belg. Hij eindigde op plek twaalf. Belgisch kampioen Jens Schuermans werd 21ste, Daan Soete eindigde als 44ste. Eli Iserbyt gaf op met aanhoudende rugpijn.

Pidcock rijdt WK en EK

“Ik zat in de derde ronde van voren”, legt Pidcock uit waarom hij daar aanviel. “Het tempo lag in de eerste rondes zo hoog, Schurter zette veel druk in de afdalingen. Maar plots viel het toen stil in die derde ronde. Ik wilde even testen om te zien hoe iedereen ervoor stond. Toen had ik een gat en ben ik maar doorgereden.”

Hoewel de Brit tamelijk indrukwekkend in de rondte reed, was hij zelf eigenlijk helemaal niet zo te spreken over zijn optreden. “Ik heb nog niet veel op de mountainbike gezeten. Dit is toch een heel ander soort inspanning dan op de weg. Ik zit ook niet op het niveau van vorig jaar. Dat merkte ik vooral tussen de beklimmingen in, omdat ik niet goed herstelde. Dat maakte het zwaar vandaag.”

Daardoor ging zijn wheelie die hij maakte als zegegebaar ook niet vlekkeloos, lacht Pidcock hardop. “In de slotronde wist ik wel dat ik zegezeker was, maar ik ben toch vol de beklimmingen opgereden. Dat gebruik ik als investering voor de Wereldbeker in Tsjechië van volgende week. Wat ik dit seizoen op de mountainbike ga doen? Ik wil het WK winnen. En ik kijk ook uit naar het EK, dat ik ook ga rijden. Als het me lukt om beide te winnen, dan heb ik al zo’n beetje alles uit het mountainbiken gehaald.”