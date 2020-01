Impey en Yates smeden plan om Porte te verslaan: “Er komen nog kansen” donderdag 23 januari 2020 om 12:05

Richie Porte won weliswaar de derde etappe in de Tour Down Under, voor Mitchelton-Scott was het ook een goede dag. Simon Yates was goed hersteld van zijn valpartij en werd knap tweede, terwijl Daryl Impey aanhaakte en nu tweede staat in het klassement. “We zitten in een geweldige situatie”, zegt Impey na afloop.

Achter de ontsnapte Porte leek Yates de tweede plaats in de daguitslag te pakken, maar hij werd op het laatste moment nog gepasseerd door Robert Power. Toch kan de Brit leven met zijn uitslag. “In de ochtend was mijn knie nog een beetje stijf, dus was het goed dat we geen snelle start hadden. Toen we eenmaal onderweg waren, ging het steeds beter en beter. Ik deed wat ik kon en zag dat ook Impey dichtbij zat. Ik deed dus werk voor hem en voor mezelf”, aldus Yates.

Met Impey op zes seconden van Porte in het klassement en Yates op elf seconden, lijkt Mitchelton-Scott zeker niet kansloos. “We zitten in een geweldige situatie”, aldus Impey. “Natuurlijk hadden we graag in de leiderstrui gestaan, maar er zijn nog veel bonificatieseconden te winnen en er komen nog meer kansen.”

‘Tricky’ finale op Willunga Hill

Zijn Britse ploeggenoot kijkt al uit naar de slotdag. “Ik denk dat Willunga Hill mij beter past dan de klim van vandaag”, geeft Yates aan. “Het komt aan op wat we als team gaan doen, dus we gaan deze finale terugkijken en dan weer verder.”

Ploegleider Matthew White is ook nog vol zelfvertrouwen. “Richie zit op poleposition, maar we hebben eerder in deze situatie gezeten”, zegt White. “Daryl heeft slechts zes seconden achterstand, dus dat betekent dat we ergens nog tijd moeten pakken. Dat is te doen. Daryl heeft zicht verbeterd op Willunga Hill en er wordt veel wind voorspeld de komende dagen. Dat maakt bepaalde dingen een beetje tricky.”