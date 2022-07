Immens ontgoochelde Jasper Stuyven: “Weer net niet, zoals altijd”

Jasper Stuyven trok in de finale in de aanval met Fred Wright en Alexis Gougeard. Het trio sprokkelde een mooie voorsprong bij mekaar, maar werd in het zich van de slotkilometer toch teruggepakt. Voor Stuyven een zoveelste keer nét niet en dat leidde tot grote teleurstelling bij de Leuvenaar.

Ook in zijn zesde Tour de France slaagt Jasper Stuyven er maar niet in een etappe te winnen. Al meermaals deed hij een gooi naar die ritzege, maar zoals in het verleden al meer gebeurde, was het ook vandaag net niet. En dat zorgde na afloop voor een korte, maar duidelijke reactie voor de Sporza-camera.

“Weer net niet? Zoals altijd, hé. Dat het wel de goede uitval was? Ah nee. Blijkbaar niet, want we werden teruggepakt.” Waarop de interviewer nog probeerde dat Stuyven toch een sterke prestatie had neergezet… “Blijkbaar niet, want we zijn teruggepakt. Ja, ik ben ontgoocheld. Daarom rijd ik nu door.”