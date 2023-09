vrijdag 22 september 2023 om 19:12

Ilse Pluimers bezorgt Nederland eerste medaille op EK 2023: “Het was alles of niks”

Ilse Pluimers werd vrijdag verrassend Europees kampioene bij de beloften vrouwen. De Nederlandse versloeg Anna Shackley en Linda Zanetti op de VAM-berg. “Op drie kilometer van het eind was het alles of niks”, vertelde de winnares van de gouden medaille na afloop aan de organisatie.

“Het is echt geweldig. En vooral in eigen land, dat is het mooiste; mijn hele familie is er ook bij. Een EK in eigen land, dat bevalt goed blijkbaar. Dat is echt fantastisch”, opende de jonge Pluimers. “Het was in het begin een rustige wedstrijd waarin veel werd afgewacht, omdat iedereen wist dat het een zware wedstrijd zou worden.”

Na een relatief rustige koers barstte de strijd los in de slotronde. “Ik heb zelf eens aangevallen, omdat ik dacht dat ik niet kon winnen. Toen ging Anna (Shackley, red.) mee en dacht ik ‘Oh shit, zij is een klimmer’. Ik ben in haar wiel gebleven en aan het einde kon ik het afmaken. Ik voelde me echt heel sterk vandaag, maar ik had ook al veel werk gedaan voor het team. Op drie kilometer was het alles of niks. Dat zei mijn broer ook al, dat ik zo een aanval moest doen en dat is uiteindelijk gelukt.”