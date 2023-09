vrijdag 22 september 2023 om 17:32

EK 2023: Ilse Pluimers bezorgt Nederland het goud bij de beloften vrouwen

Ilse Pluimers is Europees kampioen bij de beloften vrouwen gewonnen. De Nederlandse renster had de beste benen op de laatste beklimming van de VAM-berg. Anna Shackley en Linda Zanetti mochten als tweede en derde mee op het podium.

De beloften vrouwen moesten 108 kilometer afleggen. Na 35 kilometer kwamen zij op het lokale circuit terecht, dat ze in totaal vijf keer moesten afleggen. In tegenstelling tot de wedstrijd bij de beloften mannen, gebeurde er in de openingsfase bij de jonge vrouwen quasi niks. Het peloton bleef bij elkaar en er waren geen echte demarrages te noteren.

Lang wachten op eerste aanval

Bij de vierde beklimming van de VAM-berg kregen we voor de eerste keer verschillen te zien. Zoe Bäckstedt had het hazenpad gekozen en kwam met 22 seconden voorsprong boven. Maike van der Duin probeerde in eerste instantie nog naar de Britse toe te springen, maar werd weer ingehaald door het peloton, waar de Nederlandse vrouwen wel alert waren.

Bäckstedt kon echter niet standhouden. De kersverse Europees kampioen tijdrijden bij de beloften werd weer ingerekend en zo kwamen de U23-vrouwen weer samen naar boven gereden op de VAM-berg. Het peloton werd wel stevig uitgedund, een dertigtal dames maakte bij het ingaan van de laatste ronde nog kans op een medaille.

Pluimers knalt naar goud

De laatste beklimming van de VAM-berg zou uiteindelijk allesbeslissend zijn. Het was Ilse Pluimers die nog over de sterkste benen beschikte en naar het goud knalde. De Nederlandse, die zich al eerder tot Europees kampioene kroonde bij de junioren, bleef de Britse Anna Shackley en de Zwitserse Linda Zanetti voor. Verder eindigde er met Fem van Empel (achtste) nog een Nederlandse in de top-10.