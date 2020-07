Ilnur Zakarin combineert Tour en Vuelta dinsdag 14 juli 2020 om 10:37

Ilnur Zakarin gaat een maand na zijn deelname aan de Tour de France ook van start in de Vuelta a España. Dat de Russische klassementsrenner van CCC naar de Tour zou gaan was reeds bekend, maar de keuze tussen de Giro en de Vuelta moest nog worden gemaakt.

Zakarin begint het seizoen met de Ronde van Polen, die op 5 augustus begint. “Dat is natuurlijk een heel belangrijke wedstrijd voor het CCC Team. Daarna zal mijn focus op de Tour de France liggen. Met iets van acht bergetappes denk ik dat er een aantal goede kansen zijn voor mij. Als ploeg hebben we meerdere kaarten te spelen op verschillende terreinen.”

Tijdens de Tour deelt hij het kopmanschap met Greg Van Avermaet en Matteo Trentin. Maar waar zijn ploeggenoten etappezeges gaan najagen, is de Rus het speerpunt voor het klassement en de bergetappes. Vier jaar geleden was hij al eens succesvol in Frankrijk toen hij de bergetappe naar het stuwmeer Emosson wist te winnen.

Vuelta a España

Daarna keert Zakarin terug naar de Vuelta, waar hij twee jaar geleden voor het laatst aan het vertrek stond. “Dat is een speciale wedstrijd voor mij na mijn podiumplaats in 2017. We moeten dankbaar zijn voor elke wedstrijddag dit seizoen, dus ik zie elke dag als een kans en hopelijk kan ik het team een aantal mooie resultaten bezorgen.”

