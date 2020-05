Baldato: “Van Avermaet en Trentin rijden Tour voor ritzeges” zondag 17 mei 2020 om 14:57

CCC-ploegleider Fabio Baldato heeft een deel van de seizoensplannen van de kopmannen uit de doeken gedaan. Ilnur Zakarin zal als klassementsrenner naar de Tour de France gaan en die mogelijk combineren met de Giro of de Vuelta. Greg Van Avermaet en Matteo Trentin rijden de Tour in voorbereiding op de verplaatste klassiekers.

“De Tour en de Vuelta zou je misschien na elkaar kunnen doen, maar de Tour en de Giro zie ik iets moeilijker voor mij. Iemand die echt in conditie is, zou het kunnen proberen”, stelt de Italiaanse ploegleider tegen Spaziociclismo. “Helaas is dit niet het jaar waarin je van tevoren kan plannen.”

Zakarin zal de Tour rijden en daarna waarschijnlijk nóg een grote ronde betwisten. “Dat zou kunnen, maar dat hebben we nog niet besproken met de ploegleiders. Ilnur is de laatste weken door blijven trainen, hij is nu al in goede vorm. En dan hebben we Van Avermaet en Trentin die voor de klassiekers gaan”, aldus Baldato.

Jacht op dagsucces voor eendagscoureurs

“Zij rijden eerst de Tour, maar net als veel andere renners kunnen ze in de Tour niet tot het uiterste gaan, met oog op die klassiekers. Zij mikken dus op etappezeges”, vertelt Baldato, die de Vuelta uitsluit voor Van Avermaet en Trentin. “Als je na de Tour ook nog de klassiekers doet, van de Amstel Gold Race tot de Ronde van Vlaanderen, heb je niet veel meer over voor drie weken Vuelta.”

Gezien de penibele situatie van CCC (de Poolse hoofdsponsor lijkt te gaan vertrekken vanwege de coronacrisis, red.) verwacht Baldato veel inzet van zijn renners. “We moeten meteen agressief overkomen en proberen om resultaat te boeken, ook vanwege de economische moeilijkheden van het team. Iedereen wil een goed contract hebben voor volgend jaar”, zegt hij.