Ilnur Zakarin (32) zet na dit jaar een punt achter zijn carrière

Ilnur Zakarin maakt zich op voor zijn laatste seizoen in het wielerpeloton. De 32-jarige Russische klimmer, die tegenwoordig uitkomt voor Gazprom-RusVelo, heeft via zijn Instagram-pagina laten weten dat hij eind 2022 een punt zal zetten achter zijn loopbaan.

“Ik heb lang nagedacht over hoe ik dit moet vertellen”, begint Zakarin zijn relaas op social media. “Het is belangrijk om soms je gevoelens te beschrijven. Ik wil duidelijk maken hoe belangrijk dit nu voor me is. Ik wilde als wielrenner mijn moeder en vader trots maken. Ik besloot steeds vaker en harder te trainen en niet op te geven. Dat werd me ook altijd verteld door mijn eerste coach: alleen door hard te werken, is er een kans om te slagen.”

“Op een gegeven moment kwam Vika (de vrouw van Zakarin, red.) in mijn leven en toen begon de mooiste droom. Ik boekte mijn eerste zeges als wielrenner, ging vervolgens nog harder trainen en er kwam nog meer succes. Het voelde als een droom, met de nodige ups en downs. Ik wilde graag in die droom blijven, maar werd op een bepaald moment wakker en begon steeds meer na te denken over een leven naast de fiets.”

Zakarin voelt dat de tijd is gekomen om afscheid te nemen, maar eerst zal hij nog één seizoen het uiterste van zichzelf vragen. “Ik droom ervan om meer tijd door te brengen met mijn familie. Ik wil mijn kinderen gewoon elke dag zien opgroeien en andere interessante dingen ondernemen. 2022 is dus mijn laatste seizoen als beroepswielrenner. Ik zal dit jaar echter nog alles op alles zetten om te presteren.”

Van dopingzondaar naar podiumklant in de Vuelta

De ranke Russische klimmer, die van 2009 tot en met 2011 een dopingschorsing uitzat en dus niet van onbesproken gedrag is, kreeg in 2013 de kans als prof bij RusVelo. Zakarin wist zich al snel in de kijker te rijden bij Team Katusha en in de winter van 2014 kon hij zijn handtekening zetten onder een contract bij de WorldTour-formatie. In zijn eerste jaar voor Katusha wist hij gelijk de wielerwereld te verrassen door de Ronde van Romandië te winnen.

Zakarin ontpopte zich vervolgens tot een van de betere klimmers in het peloton. In 2016 won hij een Touretappe met aankomst in Finhaut-Emosson en een jaar later werd hij vijfde in de Giro d’Italia en zelfs derde in de Vuelta a España. De Rus leek klaar om de wielertop te bestormen, maar wist na zijn wonderjaar de verwachtingen nooit helemaal in te lossen. In 2018 werd hij nog wel negende in de Tour en in 2019 was hij de beste in een bergrit in de Giro d’Italia, maar het bleek ook meteen zijn laatste sportieve uitschieter.

Inmiddels koerst Zakarin met wisselend succes voor Gazprom-RusVelo. Vorig jaar werd hij nog achtste in de Ronde van Asturië en negende in de Settimana Ciclistica Italiana, maar de klimmer is al lang geen bedreiging meer voor de echte toppers.