zaterdag 13 januari 2024 om 12:20

Ilken Seynave verrast topfavoriete Shanyl De Schoesitter op BK junioren

Ilken Seynave heeft in het Belgische Meulebeke de nationale titel bij de vrouwelijke junioren opgeëist. De 16-jarige crosster was topfavoriete Shanyl De Schoesitter te snel af.

De Schoesitter – vorig jaar als eerstejaarsjunior al derde – was de grote favoriete voor dit BK. Ze liet er geen gras over groeien en trok in de openingsronde al ten strijde. Bij het overschrijden van de aankomstlijn had ze al meer dan tien seconden beet.

De Schoesitter reed de hele wedstrijd aan de leiding, maar bij het ingaan van de slotronde kwam Ilke Seynave plots op een handvol seconden postvatten. De Schoesitter viel stil en moest de titel uit handen geven.

De 16-jarige Seynave had het eerder dit seizoen knaplastig om een vuist te maken richting de De Schoesitter. Haar beste uitslag was een tiende plaats in de juniorencross in Dendermonde, zo’n vier minuten na De Schoesitter. Maar ze piekt wel op het juiste moment…