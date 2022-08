Ilan Van Wilder neemt snipperdag in tijdrit: “Belangrijk voor Remco”

Ilan Van Wilder zag Remco Evenepoel, zijn kopman bij Quick-Step Alpha Vinyl, in de negende rit van de Vuelta a España opnieuw tijd pakken op zijn concurrenten. Een makkelijke rit was het niet, want de Belgische ploeg werd in de beginfase van meerdere kanten aangevallen.

“De start was weer heel moeilijk voor ons”, vertelde Van Wilder aan WielerFlits. “Iedereen wilde ons aanvallen en we werden een tijd lang onder druk gezet. We hebben dat goed aangepakt en hielden de rest van de dag onder controle. We hielden de kopgroep op vier, vijf minuten en zetten dan Remco perfect af bij de eerste drie aan de voet van de slotklim. Daarna was het meteen de klassementsrenners onder elkaar, dus dan is het aan de kopman zelf. Blijkbaar had hij goede benen. Of hij beter wordt? Dat kan goed zijn, of de rest wordt slechter.”

Bij de start van de negende rit voelde de 22-jarige renner, bezig aan zijn tweede Grote Ronde nadat hij in 2020 de Vuelta ook al deed, nog de inspanningen van de dag ervoor. “Gisteren heb ik in de start veel energie verbruikt en in de finale ook, dus ik was een beetje minder in de start vandaag. Andere jongens hebben extra werk moeten doen. Uiteindelijk heeft iedereen elkaar een beetje afgelost en is het nog goed gekomen. Het was zeker een moeilijke dag. We zijn blij dat we hier goed doorheen zijn gekomen.”

Tijdrit

Verwacht Van Wilder dinsdag niet hoog in de uitslag van de tijdrit tussen Elche en Alicante; de medaillewinnaar van het EK tijdrijden voor junioren 2018 (zilver) en het U23-EK tijdrijden (brons) van 2020 gaat zich sparen. “In samenspraak met de ploeg. De ploeg heeft er niets aan als ik tiende of vijftiende word en mezelf helemaal over de kop rijd. Ik ben best wel belangrijk voor Remco en daarom beslis ik om een snipperdag te nemen. Er komen nog tijdritten genoeg voor mij dit jaar of volgend jaar.”