Ilan van Wilder na speech Evenepoel in bus: “Belangrijkste 180 kilometer van ons leven”

Ilan Van Wilder en Louis Vervaeke staan voor een van de belangrijkste dagen in hun carrière. De renners van Quick-Step-Alpha Vinyl zullen rodetruidrager Remco Evenepoel bijstaan in de voorlaatste etappe van de Vuelta a España. “Evenepoel heeft nog een speech gegeven in de bus, we zijn extra gemotiveerd”, aldus Van Wilder.

Evenepoel gaf zelf al aan dat hij nerveuzer is dan anders. Ploegmaat en superknecht Ilan Van Wilder beaamde dat. “Het is heel spannend. Het is echt een speciale en belangrijke dag, anders dan de afgelopen etappes. Dit kan een speciaal moment worden, het is echt de belangrijkste 180 kilometer van ons leven”, vertelde Van Wilder aan Sporza.

De nervositeit is aanwezig bij de renners van Patrick Lefevere, maar ze zijn nog steeds strijdlustig. “De motivatie is er natuurlijk nog altijd, we gaan er alles aan doen om deze dag zo mooi mogelijk te maken. Evenepoel heeft in de bus voor de etappe nog een speech gegeven, zoals een echte kopman dat doet.”

Vervaeke: “Zo dicht bij zijn, is ook beangstigend”

Ook Louis Vervaeke kwam voor de microfoon van Sporza staan zaterdag. “Er heerst gezonde spanning in de ploeg. Iedereen is iets nerveuzer dan de andere ritten”, vertelde de Belgische knecht. “Vandaag beseffen we echt dat we de Vuelta kunnen winnen. We zijn zo dicht bij de winst, dat is tegelijkertijd ook beangstigend.”