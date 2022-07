Ilan Van Wilder mist Tour de Wallonie door buikgriep

Zoek niet naar Ilan Van Wilder in de Tour de Wallonie. De 22-jarige Belg heeft buikgriep opgelopen en is niet van start gegaan in de vijfdaagse rittenkoers. Stan Van Tricht is zijn vervanger bij Quick-Step Alpha Vinyl.

“Geen Tour de Wallonie voor Ilan Van Wilder vanwege gastro-enteritis (een acute ontsteking van de maag- en darmwand, red.)”, schreef Quick-Step Alpha Vinyl vrijdag op sociale media. “Stan Van Tricht neemt zijn plek over voor de wedstrijd die zaterdag start.”

Voor Van Wilder is het niet de eerste tegenvaller dit seizoen. “Het is ongelofelijk wat ik meemaak”, zei het rondetalent half mei, nog voordat hij in de slotrit van de Ronde van Zwitserland tegen het asfalt ging en op moest geven. “Een knieoperatie in november. Dan corona, dan gevallen in Catalonië. Ik zou dan op hoogtestage gaan, maar die ging niet door na een griepepidemie in de ploeg. Uiteindelijk raakte ik toch klaar voor de Giro – ik mag zeggen dat ik in de beste vorm van mijn leven was – en dan breek ik mijn kaak in de Luik-Bastenaken-Luik.”

De Tour de Wallonie begint zaterdag met een lastige etappe, die finisht op de Muur van Hoei. Onder anderen Julian Alaphilippe en Biniam Girmay staan aan het vertrek.

