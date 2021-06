Ilan Van Wilder hoopt op beter gevoel: “Niet mijn beste dag op de fiets”

Ilan Van Wilder verloor vrijdag weliswaar geen tijd, maar voelde zich niet op zijn best. De jonge Belg hoopt zich in de komende dagen te herpakken. “Aan het begin moest ik in de wedstrijd komen, maar naarmate de wedstrijd vorderde voelde ik me beter en beter. Het was niet mijn beste dag op de fiets, maar uiteindelijk was het oké.”

Na zes dagen heeft Van Wilder nog altijd de jongerentrui in handen en de vijfde plaats in het klassement. “Ik ga alles geven wat ik in me heb de komende dagen. Hopelijk voel ik me een stukje beter morgen, en misschien nog weer een stukje beter die dag erna. Vandaag reed ik mijn eigen wedstrijd om het hoogst mogelijke resultaat te behalen.”